На юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников

В Анапе 12 марта местные власти приняли решение отменить занятия в школах и детских садах на фоне действующей угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Школьникам, студентам колледжей и университетов выдадут необходимые задания на дом.

Маслова подчеркнула важность того, чтобы дети находились дома и не выходили на улицу до отмены сигнала опасности. Чиновник призвала родителей проконтролировать этот момент.

Кроме того, в детских садах будут организованы дежурные группы, для тех, кто не может оставить ребенка дома из-за наличия работы, например. Маслова заверила, что все воспитатели и другой персонал дошкольных учреждений обучены и знают как действовать в случае угрозы.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в ночь на 12 марта перехватили и сбили 80 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее в Сочи также вводили меры предосторожности из-за угрозы дронов, по просьбе мэра города.