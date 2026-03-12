В США признали Иран сильным соперником

Имея возможность сравнительно легко уничтожать стратегически важные объекты США и Израиля, Иран занимает крепкую позицию в конфликте и предъявит высокие требования на будущих переговорах. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, Тегеран намерен повысить ставки. Так, по мере того, как Соединенные Штаты поднимаются по лестнице эскалации, иранцы тоже будут подниматься по этой лестнице.

Если начать уничтожать критически важную инфраструктуру в Исламской Республике, иранские военные тоже будут уничтожать критическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле, — они способны это сделать, отметил Миршмайшер.

Профессор считает, что Иран согласится на заключение мирного соглашения только на собственных условиях. Эксперт обратил внимание на то, что у республики сейчас сильная позиция, у нее нет стимула урегулировать конфликт на условиях США.

Тегеран рассчитывает получить пользу от соглашения, например добиться снятия санкций или репараций от Тель-Авива и Вашингтона, предположил Миршмайер.

