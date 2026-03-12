Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Дагестане мужчины похитили знакомого из-за долгов

Mash: в Дагестане мужчины похитили знакомого и вымогали деньги
Global Look Press

В Дагестане задержали группу мужчин, подозреваемых в похищении знакомого из-за долгов, жертву несколько дней удерживали и перевозили по разным адресам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кокрек. Злоумышленники заманили мужчину в дом, отобрали у него телефон и начали требовать деньги. Пленника несколько дней удерживали, перевозя по разным адресам на территории Дагестана.

Подозреваемых в похищении удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Волгограде мужчина похитил собутыльника и сбежал от полиции через окно. Подозреваемый вызвался подвезти нового знакомого на его машине. В пути вспыхнул конфликт — злоумышленник избил владельца, вытолкнул его из салона, а затем запер в багажнике. Пленник смог выбраться и позвать на помощь.

Ранее на Урале мужчина с тремя фамилиями и двумя именами исчез после звонка матери.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!