В Дагестане мужчины похитили знакомого из-за долгов

В Дагестане задержали группу мужчин, подозреваемых в похищении знакомого из-за долгов, жертву несколько дней удерживали и перевозили по разным адресам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кокрек. Злоумышленники заманили мужчину в дом, отобрали у него телефон и начали требовать деньги. Пленника несколько дней удерживали, перевозя по разным адресам на территории Дагестана.

Подозреваемых в похищении удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Волгограде мужчина похитил собутыльника и сбежал от полиции через окно. Подозреваемый вызвался подвезти нового знакомого на его машине. В пути вспыхнул конфликт — злоумышленник избил владельца, вытолкнул его из салона, а затем запер в багажнике. Пленник смог выбраться и позвать на помощь.

Ранее на Урале мужчина с тремя фамилиями и двумя именами исчез после звонка матери.