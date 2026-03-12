Размер шрифта
США почти вдвое увеличили оценку расходов на первую неделю войны с Ираном

Пентагон заявил конгрессу, что первая неделя войны с Ираном стоила $11,3 млрд
Majid Asgaripour/WANA

Вашингтон уведомил конгресс о значительных расходах на военную операцию против Ирана: за первые шесть дней боевых действий США израсходовали не менее $11,3 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

По данным издания, представители Пентагона озвучили эту оценку на закрытом брифинге для законодателей, который прошел 10 марта без участия журналистов. Военные заявили, что, по их расчетам, стоимость операции уже превысила $11,3 млрд.

Как отмечает газета, в эту сумму пока не включены многие сопутствующие расходы. В частности, речь идет о переброске военной техники и личного состава, которые были направлены в регион еще до начала первых ударов.

Собеседники The New York Times добавили, что конгрессмены ожидают дальнейшего роста итоговой суммы. Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся в течение первой недели операции.

На этой неделе Washington Post сообщала, что США за первые два дня войны против Ирана израсходовали только боеприпасов на $5,6 млрд. Первая неделя войны, по данным NYT, стоила Вашингтону примерно $6 млрд.

Ранее в Иране заявили, что США применяют заготовленные для третьей мировой вооружения.

 
