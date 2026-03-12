На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков беспилотника

В Тихорецком районе Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, в результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. К тушению привлечены 83 человека и 26 единиц техники. В ликвидации возгорания также участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также средства ПВО отражали атаку беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Однако глава района Алексей Чеверев отметил, что местные жители не сообщали о падении обломков БПЛА.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область.