В США допустили крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном

Politico: США не готовы к последствиям кампании в Иране для нефтяных рынков

США не подготовились должным образом к последствиям, которыми военная операция против Ирана чревата для нефтяных рынков. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что нынешняя американская администрация обещала обеспечить США «энергетическое доминирование» на мировом рынке, однако спустя почти 1,5 года министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуглас Бергам были застигнуты врасплох скачком мировых цен на нефть после удара по Ирану и его ответными действиями. Теперь чиновники пытаются предотвратить всплеск инфляции из-за роста цен на энергоносители.

По оценке газеты, Райт и Бергам, чье ведомство не является силовым и занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, рискуют пережить крупный энергетический кризис.

Эксперты в области энергетики высказали мнение, что администрация США недооценила последствия начала войны против Ирана для нефти, которые, несмотря на рекордные объемы добычи в стране, привели к росту стоимости бензина на 60 центов за галлон (3,785 литра) менее чем за две недели, говорится в статье.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США сообщили о панике в администрации из-за резкого скачка цен на нефть.