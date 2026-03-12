В США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок ЕС

У России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а сложившая ситуация с закрытием Ормузского пролива способна вынудить Евросоюз отложить крайний срок для государств-членов для заключения краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Один из возможных сценариев, вызывающих обеспокоенность у некоторых европейских поставщиков, заключается в том, что сложившаяся ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России», — отмечает Bloomberg.

Также издание пишет, что даже несколько недель перебоев в поставках СПГ через Ормузский пролив могут «на долгие годы склонить европейскую энергетическую политику в пользу Москвы».

Оценка правительства Великобритании показала, что если конфликт продлится до середины апреля, цена на нефть уже поднимется до $130 за баррель и спровоцирует неоднократные скачки цен на СПГ, подчеркнули журналисты. Поэтому ряд европейских чиновников «обеспокоены» тем, что многие государства-члены ЕС «могут соблазниться» дешевыми российскими альтернативами.

11 марта Урсула фон дер Ляйен также назвала «стратегической ошибкой» вариант с возвратом к поставкам российских энергоресурсов в Европу. По ее мнению, это может сделать ЕС более «зависимым, уязвимым и слабым». Также фон дер Ляйен отметила, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал повышение цен на энергоносители, и за первые десять дней операции Европа заплатила на €3 млрд больше, чем должна была.

Кроме того, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе сейчас «не время ослаблять санкции против России».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. А к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапной остановке импорта российской нефти.

