Две атаки на Ростовскую область: что случилось в Таганроге и Азове

В центре Таганрога прогремел взрыв, пострадали 12 человек, 9 из них госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны России заявили, что «киевский режим» совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Она была сбита над городом. Затем, по данным МО, украинские военные предприняли вторую атаку. Ракета была перехвачена в районе города Азов.

Взрыв в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется», — сообщил он.

Позже в Минобороны РФ назвали удар терактом. Там заявили, что ВСУ атаковали переоборудованной ракетой системы ПВО С-200, она перехвачена в воздухе, на город упали обломки.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей»,

— заявили в МО.

В медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, 9 человек госпитализированы, еще одного обследуют медики, сообщил губернатор Голубев. По его словам у одной из госпитализированных — черепно-мозговая травма, ей проведена операция. По данным губернатора, детей среди пострадавших нет.

По данным регионального Минздрава, состояние девяти пострадавших оценивается как средней тяжести.

Удар по Азову

Затем в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли вторую атаку: «Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области».

В связи с терактом в районе происшествия ввели режим ЧС, сообщил глава Таганрога Андрей Фатеев.

«Сейчас на месте случившегося работают все экстренные службы. В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь медицинскую и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В районе происшествия перекрыто движение по улицам Александровской, Антона Глушко и Лермонтовскому переулку, водителей просят двигаться по улицам Фрунзе и Чехова. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

В разговоре с «Газетой.Ru» местная жительница Елена рассказала подробности взрыва:

«Я в Доме Быта, возле городского парка. Услышала взрыв, двойной, очень громкий, задрожали стены. Я побежала к окну, там у машин сработали сигнализации, и потом над парком снизу вверх поднялся клубок дыма. Я успела заснять немного. А еще в сам момент взрыва я записывала видео для своих подписчиков (у меня блог) и там слышно хорошо звук взрыва».

Реакция на теракт

В связи с атакой на Таганрог представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные «жесткие меры». То же относится, по ее словам, к атаке беспилотников на Москву 28 июля. Комментарий представителя МИД опубликован на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», — заявила она.

В ночь на 28 июля в Москве была отбита атака беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны позднее заявило, что силы ПВО сбили дрон, который пытался атаковать объекты на территории Московской области.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил РИА Новости, что президенту Владимиру Путину не докладывали о теракте в Таганроге.

«Пока нет. Идет саммит [Россия-Африка]», — сказал он.

Позже Песков сообщил, что Путину доложили об инциденте. Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения руководству МЧС, Песков сказал: «Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно».