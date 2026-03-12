Размер шрифта
Словаки не смогли заправиться в Венгрии

РИА: водители из Словакии не смогли заправиться по выгодным ценам в Венгрии
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Жители приграничных районов Словакии в поисках выгоды пытаются заправить автомобили в соседней Венгрии, однако сталкиваются с отказом. Льготные цены на топливо, замороженные ранее венгерским кабмином, доступны только для местных автовладельцев, пишет РИА Новости.

Цены на бензин в Словакии на фоне ситуации на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» выросли незначительно, ажиотажа на заправках в стране нет, но словацкие автомобилисты все равно пытаются найти способ сэкономить.

В социальных сетях автомобилисты предостерегают соотечественников от попыток заправиться у соседей по более выгодным ценам, а также делятся неудачным опытом.

«Я попытался сегодня (заправить автомобиль в Венгрии — прим.ред.) и получил конкретный ответ: вы ничего не получите! <...>Однозначно, заправка там не окупится», — написал один из пользователей в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Другие автомобилисты и вовсе предлагают покупать машины с венгерскими номерами, отмечает РИА.

С 10 марта власти Венгрии ограничили розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране. Так, цена на бензин составит 595 форинтов (около 136 рублей), на дизельное топливо — 615 форинтов (около 141 рубля). Премьер страны Виктор Орбан подчеркнул, что такие цены будут доступны покупателям с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами. Мера также распространяется на фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
