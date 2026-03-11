Медведев заявил, что ИИ позволил превратить войну в «захватывающий шутер»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за оптимизации работы беспилотников путем совершенствования технологий искусственного интеллекта (ИИ) боевые действия превращаются в шутер«стрелялка» (англ. shooter, буквально — «стрелок») — жанр компьютерных игр, основу игрового процесса которого составляет взаимодействие с внутриигровыми объектами посредством стрельбы в них. Об этом он написал в авторской колонке для журнала «Эксперт».

«В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера». Эта «дистанционная война» создает опасный психологический барьер, снижая порог применения силы и окончательно размывая моральную ответственность», — заявил политик.

Медведев добавил, что с применением беспилотных систем концепция «войны» как экзистенциального риска для ее участников исчезает. В результате создается особая иллюзия так называемых «чистых» и якобы «почти бескровных» конфликтов.

Также зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, что наделение операторами ИИ правом самостоятельного решения вопросов, связанных с жизнью и смертью человека, вызывает вопросы о том, как это согласуется с нормами международного гуманитарного права, кодифицированного в Гаагских конвенциях и декларациях 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

