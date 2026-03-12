Россиянин кочергой забил жену из-за отказа готовить ужин

В Алтайском крае будут судить 46-летнего жителя Алейского района, который в декабре 2025 года забил жену металлической кочергой из-за того, что она отказалась готовить ужин. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и не захотела готовить мужу ужин. Разозлившись, мужчина начал избивать жену, а затем взял металлическую кочергу и нанес ей не менее 27 ударов.

Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовно дело. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту грозит длительный срок заключения.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

