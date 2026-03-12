Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин кочергой забил жену из-за отказа готовить ужин

В Алтайском крае мужчина избил жену, которая отказалась готовить ужин
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Алтайском крае будут судить 46-летнего жителя Алейского района, который в декабре 2025 года забил жену металлической кочергой из-за того, что она отказалась готовить ужин. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и не захотела готовить мужу ужин. Разозлившись, мужчина начал избивать жену, а затем взял металлическую кочергу и нанес ей не менее 27 ударов.

Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовно дело. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту грозит длительный срок заключения.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее пьяный мужчина жестоко избил партнершу в гостинице на юге Москвы.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!