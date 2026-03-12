Слава избавилась от квартиры, которую не могла продать из-за Долиной

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) наконец сумела продать свою квартиру в центре Москвы, которую, по ее словам, никто не покупал у нее из-за скандала с Ларисой Долиной. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, чтобы продать квартиру площадью 173 кв.м на Арбате, Слава понизила цену на 20 млн рублей. Изначально за апартаменты с дизайнерским ремонтом, высокими потолками и дорогой мебелью, артистка просила 140 млн рублей, однако покупателей на эту недвижимость не нашлось.

В результате, как пишет SHOT, Слава все-таки сумела избавиться от квартиры около месяца назад, скинув цену и продав ее за 120 млн рублей.

В прошлом году артистка пожаловалась, что не может продать квартиру из-за Ларисы Долиной. По словам Сланевской, на фоне скандала потенциальные покупатели ее недвижимости не идут на сделку, опасаясь обмана со стороны звезды. Она объяснила, что продает квартиру, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

19 января исполнительницу выселили из квартиры. Сейчас Долина вынуждена снимать жилье.

Ранее певица Слава намекнула, что ее сглазила Долина.