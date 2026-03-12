Размер шрифта
На Западе признали, что Ирану достаточно поразить всего две цели, чтобы победить

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Иран имеет несколько преимуществ перед США и Израилем
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иранские войска имеют несколько объективных преимуществ перед США и Израилем. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Он обратил внимание, что США и Израилю приходится атаковать сотни различных целей в Иране, поскольку они рассредоточены по всей стране. По словам Джонсона, у иранских военных задача гораздо проще, потому что около 80% объектов в Израиле находятся в Тель-Авиве и Хайфе. Таким образом Ирану нужно поразить всего две цели, отметил аналитик.

«Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия», — сказал он.

Джонсон добавил, что контратаки Ирана во многом лишили США и Израиль преимуществ и разрушили их военные планы.

«Никто и представить не мог, что Иран выведет из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, и Израиль», — отметил аналитик.

По его словам, раньше Израиль получал 30-минутное предупреждение, что летят ракеты. Теперь у них может быть всего минута до удара, сказал он.

До этого замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что американский президент с 10 марта ищет посредников для заключения перемирия с Ираном. По словам Фадави, глава Белого дома делает этого из-за давления, которое на него оказывается. Генерал добавил, что если бы США побеждали в войне с Ираном, то американский президент не стал бы искать посредников по всему миру для объявления перемирия.

Ранее сообщалось, что Трамп мог осознать свою ошибку в вопросе Ирана в разговоре с Путиным.

 
