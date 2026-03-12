Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со сканами документов

МВД: мошенники воруют сканы документов под видом оформления загранпаспорта
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники под видом помощи в оформлении загранпаспорта собирают у россиян сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники предлагают услуги по ускоренному оформлению загранпаспорта или обещают помочь получить документ без очередей. Для этого они просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату. После получения денег такие «посредники» перестают выходить на связь.

По данным МВД, полученные документы затем используются для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. Через них злоумышленники проводят мошеннические операции, в том числе выводят украденные деньги.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, правоохранители рекомендуют оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуги». Также в ведомстве советуют не отправлять сканы документов неизвестным людям и внимательно относиться к переводам денег на банковские карты физических лиц.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, рассылавших письма с QR-кодами под видом налоговой службы.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!