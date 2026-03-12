Россиян предупредили о новой схеме мошенников со сканами документов

Мошенники под видом помощи в оформлении загранпаспорта собирают у россиян сканы документов, чтобы использовать их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники предлагают услуги по ускоренному оформлению загранпаспорта или обещают помочь получить документ без очередей. Для этого они просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату. После получения денег такие «посредники» перестают выходить на связь.

По данным МВД, полученные документы затем используются для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. Через них злоумышленники проводят мошеннические операции, в том числе выводят украденные деньги.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, правоохранители рекомендуют оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуги». Также в ведомстве советуют не отправлять сканы документов неизвестным людям и внимательно относиться к переводам денег на банковские карты физических лиц.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, рассылавших письма с QR-кодами под видом налоговой службы.