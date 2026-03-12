Врач назвал симптомы рака желудка, который диагностировали у Лерчек

Слабость и быстрая утомляемость, продолжительное снижение аппетита, потеря веса могут быть симптомами рака желудка, который выявили у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом в беседе с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, это заболевание является одним из самых часто встречающихся, однако, из-за наличия хронических воспалительных процессов у многих людей выявить его может быть трудно.

«Сейчас многие люди жалуются на проблемы желудочно-кишечного тракта — боли, изжога, отрыжка и так далее. Причина в основном в том, что едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов. У многих на фоне этого развиваются хронические воспалительные процессы, и распознать опухоль становится сложнее. Поэтому если появились какие-то проблемы со здоровьем, нужно сразу обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к гастроэнтерологу», — пояснил Черемушкин.

К другим симптомам рака желудка врач отнес дискомфорт и боли в верхней части живота после приема пищи, изменение вкусовых предпочтений, чувство переполненности в желудке даже после небольшого количества еды. На поздних стадиях пациента может столкнуться с изжогой, рвотой, болью в желудке, трудностями с глотанием и желудочными кровотечениями.

8 марта сообщалось, что у находящейся под следствием блогерши Валерии Чекалиной сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. Кроме того, метастазы проникли в легкие. Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лерчек готовится к экстренной госпитализации после консилиума врачей.