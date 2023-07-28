Новый пакет санкций. Какие машины нельзя будет ввозить из Японии

Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 л, ограничения вступят в силу 9 августа. Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура отметил, что Токио продолжит в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 делать все необходимое для строгого соблюдения антироссийских рестрикций. Япония ранее уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию: это касалось машин стоимостью более 6 млн йен (около 3,9 млн руб.). В общей сложности санкции Токио затрагивают уже около 1 тыс. человек и примерно 100 организаций из РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Япония решила запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков. Такие меры Токио принимает в рамках очередного пакета санкций в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Он уточнил, что соответствующие ограничения вступят в силу 9 августа. По его словам, Токио продолжит в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 делать все необходимое для строгого соблюдения антироссийских рестрикций.

Япония ранее уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию: это касалось машин стоимостью более 6 млн йен (около 3,9 млн руб.). В общей сложности в новом санкционном списке Токио находятся 750 наименований, пишет ТАСС.

Речь идет о яхтах, шинах для большегрузных автомобилей, автокреслах, автозамках, изделиях из керамики, бумаги и стекла.

Кроме того, под действие ограничительных мер подпали керамическая плитка, асфальт, цемент, б/у одежда, текстильные изделия, шерсть, хлопок, лакокрасочные изделия, а также материалы для съемки фото и видео. Точный перечень будет определен 2 августа, передает РБК.

Какие еще санкции вводила Япония

Напомним, в конце мая 2023 года японские власти расширили санкции в отношении РФ, добавив в «черные списки» 24 физлица и 78 организаций. Рестрикции, в частности, затронули представителей командования ВС России, а также чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые фигурируют в отдельном перечне, поскольку Токио не признает вхождение этих территорий в состав РФ.

Как заявлял генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, в рамках нового пакета санкций Токио запретит предоставление Москве строительных и инженерных услуг, а также экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы РФ».

На данный момент санкции Японии затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России.

В частности, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка.

В числе организаций, попавших в санкционный список — Фонд национального благосостояния, МФТИ, ГАЗ, ЦНИИ «Электроприбор», АО «Эникс» и ЦНИИ «Буревестник», Рязанский завод металлокерамических приборов, ЦНИИ «Циклон», НПП «Электронстандарт», Уральский завод гражданской авиации и др.

Помимо заморозки активов в случае их обнаружения, санкции предполагают запрет на осуществление любых финансовых операций с компаниями, в отношении которых введены ограничительные меры.