«С нами отказываются вести переговоры»: Путин пожаловался на Украину, НАТО и США

НАТО, США и Украина отказываются вести переговоры с Россией по вопросам обеспечения равной безопасности для всех стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основная угроза конфликта на Украине исходит непосредственно от Вашингтона и Североатлантического альянса. Кроме того, он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в прошлом году подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

Противоречия, возникшие в ходе украинского конфликта, должны решаться мирным путем, однако страны НАТО и Украина отказываются от диалога. Об это заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. [США и НАТО] отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров»,

— заявил сказал Путин.

Он также напомнил, что в сентябре 2022 года президент Украины Зеленский подписал указ об отказе от мирных переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сохраняет открытость к переговорам, чего не скажешь об украинской стороне. По его словам, украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, и сейчас, когда они в непростой ситуации, но по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога.

Ранее журнал Time писал, что украинское наступление уже фактически провалилось, и единственно возможный вариант действий в этой ситуации для Зеленского — выход на переговоры с Москвой. Авторы статьи отмечают, что Киеву нужен «план Б», который позволил бы спасти Украину и ее армию от полного разгрома.

«Перекладывание вины за этот провал уже началось. Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу», — пишет Time.

Отмечается также, что выход на переговоры с Москвой означает отказ от претензий на контролируемую Россией территорию.

Акт Зеленского 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. Решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом». Читать дальше

Конфликту на Украине предшествовал переговорный процесс о гарантиях безопасности для России со стороны НАТО. В предложенном Москвой в декабре 2021 года проекте говорилось о необходимости исключить расширение НАТО на восток, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В США и НАТО заявили, что готовы обсуждали лишь некоторые пункты проекта. Москва нашла это решение неконструктивным.

Возможность переговоров

Накануне глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что переговоры с Украиной сейчас невозможны, однако не по вине России. По его словам, Киев использовал их для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи.

«Но мы тогда были не правы, думая о своих контрагентах положительно. Они затягивали время. Но история не терпит сослагательного наклонения… Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время. <...> Когда они поймут, что проигрывают, они запросят переговоры. А пойдем ли мы на них, мы будем решать сами»,

— добавил он.

Слуцкий был в переговорной группе со стороны Москвы после начала спецоперации.

25 июля The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц сообщил, что союзники Киева из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, а также считают, что растет риск затягивания конфликта,

«Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских военных ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта», — говорится в сообщении издания.