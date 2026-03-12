США задумались о рейде спецназа за иранским ураном. Зачем это нужно?

Соединенные Штаты планируют использовать спецназ для захвата уцелевших иранских запасов обогащенного урана, сообщили CNN семь действующих и бывших чиновников, знакомых с военным планированием. Эта идея отлично бы подошла для сюжета блокбастера, но применительно к реальной войне с Ираном может показаться абсурдной авантюрой. О том, можно ли забрать ядерный материал у Ирана против его воли, — в материале «Газеты.Ru».

Проникнуть под землю

В июне 2025 года американская авиация и флот нанесли массированный удар по основным иранским комплексам, связанным с обогащением урана. В числе прочих от ударов крылатых ракет Tomahawk серьезно пострадал ядерный объект в Исфахане, на котором хранилась основная масса урановых запасов, оставшихся от программы обогащения.

Уничтожить подземный комплекс крылатые ракеты не могли — они лишь завалили выходы в него. По данным американской разведки, иранцы пытались его раскопать в течение нескольких месяцев и добились больших успехов, получив доступ к примерно 200 кг высокообогащенного урана. Пока эти материалы находятся в руках Ирана, его ядерная программа не может считаться полностью уничтоженной, а именно такую цель в войне заявляют США.

Как сообщает CNN, теперь администрация президента США Дональда Трампа думает о проведении воздушной десантной операции для окончательного уничтожения иранских ядерных объектов и извлечения ядерных материалов как минимум из Исфахана . По мнению телеканала, связано это с тем, что на этом объекте нет вентиляционных шахт, через которые бетонобойными бомбами GBU-57 был уничтожен комплекс в Фордо (расположен в 150 км к югу от Тегерана). Возможно также, что у США нет достаточного количества GBU-57, чтобы пробить ими глубокую дыру, либо же они опасаются, что это не уничтожит все запасы.

С точки зрения традиционной дипломатии, между высадкой сухопутных сил и воздушными ударами нет коренной разницы: и то, и то — акт войны. Однако в современном мире переход от дистанционных ударов к высадке войск и хотя бы временной оккупации территории считается эскалацией и серьезным шагом — особенно в США, где общественность тяжело относится к потерям собственных солдат.

Что воровать?

Прежде всего, необходимо понимать, что «ураном» в этом контексте называют не металлический уран (простое вещество), а его соединения, удобные для переработки. В Исфахане, как считается, уран хранится в форме гексафторида, который в тепле газообразен. Он помещен в специальные канистры — по сути, вытянутые металлические бочки, пригодные для транспортировки.

Этот уран имеет степень обогащения в 60%, что недостаточно для создания атомной бомбы как минимум эффективной конструкции. Однако обогащение оружейного урана — невероятно трудоемкий процесс, в ходе которого концентрацию урана-235 поэтапно доводят с 0,7% до 90%.

С этой точки зрения 60-процентный уран-235 — ценное и опасное сырье для дальнейшего обогащения в центрифугах, позволяющее сильно сократить и упростить процесс получения оружейного урана.

Его можно провести либо очень быстро, либо в маленьком комплексе с центрифугами, который трудно обнаружить иностранной разведке и еще труднее поразить.

Контейнеры для перевозки гексафторида урана Uranium Disposition Services LLC

Поскольку контейнеры с гексафторидом пригодны для транспортировки, то проникший в комплекс отряд потенциально может их извлечь и погрузить на транспорт, например, на самолет или в вертолеты. Американские спецподразделения проходят обучение обращению с оружием массового поражения и имеют в своем составе специалистов по работе с ядерными материалами — либо же таких специалистов к отряду могут прикомандировать.

Как это исполнить?

Вопреки своему кинематографическому облику, бойцы спецназа — это не герои-боевики, воюющие с целыми армиями, в разы уступая в численности. Их главная сила — специальные тактика и техника, а также способность безукоризненно следовать инструкциям и директивам.

Прямо сейчас в Великобритании находятся шесть самолетов MC-130J для транспорта специальных подразделений. Однако просто высадить их у ядерного комплекса и скомандовать «в атаку» нельзя. Год назад «Газета.Ru» вместе с военным аналитиком, полковником Михаилом Ходаренком попыталась представить потенциальную высадку в Иране израильского спецназа и описать необходимые для этого условия. Американские бойцы окажутся примерно в тех же самых условиях, но возможностей у них будет больше.

Самолет MC-130J Patrick Weis/jetphotos.com

Прежде всего, для высадки необходимо полностью уничтожить с воздуха иранскую сухопутную оборону в радиусе минимум многих десятков километров вокруг объекта. Это означает, что ударные самолеты придется отвлечь от текущих задач, вроде охоты за ракетными установками, и заставить атаковать иранские войска, пехоту и технику.

Разумеется, иранская армия будет прятаться от таких ударов в окопах, зданиях и других укрытиях.

После этого можно будет приступать к высадке. Как считает опрошенный CNN бывший боец американского спецназа, для этого потребуются минимум две крупные группы. Одна, например, 75-й полк рейнджеров или 82-й воздушно-десантная дивизия, должна будет занять внешний периметр обороны, который может быть очень обширным, и пресекать любые движения иранских сухопутных сил. Вторая, например, «Дельта» армии США или 6-й отряд SEAL, должна будет проникнуть внутрь, уничтожить оставшуюся охрану и заняться погрузкой контейнеров.

Все это время над головами бойцов должны будут дежурить ударные самолеты, дроны и вертолеты, чтобы пресекать любые атаки на внешний периметр и не допускать потерь.

Погрузка контейнеров на транспорт — вопрос сугубо технический и решаемый. MC-130J и другие грузовые самолеты могут садиться на шоссе в непосредственной близости от комплекса или даже на ровную землю. Если этот вариант недоступен, контейнеры можно будет вывозить транспортными вертолетам, но им потребуется больше рейсов. Попытка вывезти груз сухопутным конвоем на грузовиках вряд ли будет рассматриваться США всерьез до полного разгрома иранских войск.

Однако командование специальных операций США не может не знать, сколь велика пропасть между гладким исполнением плана на бумаге и тем, как оно будет выглядеть вживую. Все, что угодно, может пойти не так: начиная с возможных аварий при посадке самолетов и заканчивая тем, что иранцы могут заминировать комплекс и попробовать погрести под его руинами американских солдат.

Так что, как признают и опрошенные CNN эксперты, десант на Исфахан в любом случае будет невероятно рискованным решением — а Трамп к таковым не склонен без серьезной нужды.