Дмитриев провел рабочую встречу с американской делегацией

Дмитриев: многие начинают понимать ключевую роль нефти и газа России для мира

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», — написал он в своем сообщении.

Дмитриев также отметил, что в нынешней мировой обстановке многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских энергоресурсов — нефти и газа — в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил о переговорах с Дмитриевым, которые прошли в Майами. Глава РФПИ в свою очередь назвал эту встречу продуктивной. Что конкретно обсуждалось на их переговорах, пока неизвестно.

7 марта помощник российского президента сообщал, что обсуждает с американской стороной возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

Ранее Дмитриев оценил значение диалога России и США для энергетической безопасности.