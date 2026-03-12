Россиянка изрезала ножом двух мужчин в Электростали

В Подмосковье задержали 48-летнюю жительницу Электростали, которая в ходе ссоры нанесла множественные ножевые ранения двум мужчинам. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел 28 февраля в поселке Всеволодово. Обвиняемая распивала алкоголь с двумя знакомыми. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурантка взяла нож и нанесла приятелям около 20 ударов в область шеи, туловища и груди.

После случившегося она скрылась. Спасти раненых не удалось, их нашли спустя несколько дней. Возбуждено уголовное дело, суд отправил нападавшую под стражу.

До этого в Петербурге мужчина напал с ножом на знакомого из-за фантика. Мужчина заметил, что его знакомый бросил фантик возле автомобиля. В ходе ссоры он достал туристический нож и нанес оппоненту два удара в область головы. Потерпевший получил сквозное ранение левой щеки и резаную рану руки. Подсудимый частично признал вину, заявив о самообороне. Суд назначил ему три года колонии общего режима.

Ранее житель Дагестана пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах.