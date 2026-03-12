Российская молодежь меняет офисы на заводы

Российская молодежь все чаще отказывается от творческих профессий в пользу рабочих специальностей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодых людей больше привлекают профессии вроде сантехника или электрика с доходом около 200–300 тыс. рублей, чем работа копирайтером с зарплатой примерно 60–70 тыс. рублей.

Как выяснила Baza, представители молодого поколения все чаще выбирают сферы, связанные с физическим трудом. Среди них — вахтовая работа, заводы, сельское хозяйство, строительство и ремонт. По статистике рекрутинговых агентств, именно такие вакансии чаще всего ищут на сайтах по поиску работы в 2025 году. За последние полтора года потребность в кадрах в прикладной сфере выросла на 17%.

Несколько московских центров повышения квалификации рассказали Baza, что среди программ дополнительного профессионального образования сейчас особенно востребованы профессии сантехника, электрика и сварщика. При этом сварщики пользуются особенно высоким спросом — работодатели готовы платить специалистам высокого разряда 300–400 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что на выбор профессии влияет не только уровень дохода, но и психологические факторы. Молодежь, как говорится в материале, часто критично воспринимает правки, абстрактные задачи и постоянные согласования. Прикладная работа дает более понятный результат, требует меньше социальных контактов и воспринимается как менее стрессовая.

Кроме того, по данным канала, среди молодых людей снижается интерес к культуре «успешного успеха», где важны личный бренд, медийность и высокий KPI. Все больше внимания уделяется практическим навыкам, которые остаются востребованными даже в кризисные периоды и при этом хорошо оплачиваются.

При этом заработная плата в некоторых креативных профессиях, таких как журналистика, гейм-дизайн и продюсирование, напротив, снижается. По данным Baza, за последние три года она уменьшилась в среднем на 2–7%.

Ранее доходы сварщиков и монтажников выросли, приблизившись к зарплате топ-менеджеров и обойдя часть IT-специалистов.