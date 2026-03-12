Размер шрифта
Москвичам рассказали, ждать ли похолодания в ближайшее время

Синоптик Ильин: похолодание ожидается в Москве на следующей неделе
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве на неделе с 9 по 15 марта установится теплая и солнечная погода с дневной температурой воздуха до +10°C, небольшое похолодание ожидается только на следующей неделе. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«На этой неделе погода будет теплой и солнечной, снегопадов сильных не будет. Да и вообще, существенных осадков на этой неделе и в начале следующей не ожидается. Будет преобладать солнечная погода», — уточнил эксперт эксперт.

По его словам, температура воздуха днем на неделе будет составлять около +6°C, в некоторые дни — до +10°C. При этом во второй половине марта в столице произойдет кратковременное похолодание до -5°C днем, заключил Ильин.

Завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что теплая погода в Москве сохраниться до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится, добавила она. По ее словам, к моменту, до которого синоптики могут прогнозировать, она сохранится.

Ранее синоптик предупредил москвичей об усилении ветра при теплой и солнечной погоде.

 
