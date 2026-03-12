Размер шрифта
Пригожин о сотрудничестве с артистами: «В 90% случаев пожалел себя»

Продюсер Пригожин признался, что не все артисты ценили его по достоинству
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не все исполнители, с которыми он сотрудничал, оценили его усилия по достоинству. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

«90% артистов, с которыми я работал, я пожалел себя. Мое время, к сожалению, не всегда было оценено так, как я любил всех артистов, с кем сотрудничал», — признался Пригожин.

По его словам, мнение о том, что успех артистов приходит только благодаря им, является ложным, поскольку это всегда зависит от усилий команды. Последние отвечают за развитие, поддержку и продвижение. Пригожин отметил, момент, когда исполнитель не ценит вклад продюсера или менеджера, бывает обидным.

9 марта Иосиф Пригожин заявил, что выступает против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. Вместо различных запретов необходимо продвигать и популяризовать русские имена, должна работать система, создающая «своих героев», считает продюсер. Он подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят.

Ранее дочь Пригожина поделилась редкими кадрами с подросшим сыном.

 
