Россиянам объяснили, когда стоит отмывать автомобиль после зимы

Весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. Об этом aif.ru рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, основной проблемой являются не разводы на дверях, а дорожные составы, которые применяют для таяния снега. Они могут скапливаться в самых потаенных уголках, предупредил эксперт.

«На многих мойках есть специальные установки, которые отмывают дно машины. Обязательно надо пройтись по всем подкрылкам и вообще помыть все механизмы снизу машины, которые могли соприкасаться с дорожными растворами. Но делать это нужно не в начале марта, а чуть позже», — сказал Канаев.

При этом слишком ранняя мойка приведет к тому, что после первого же проезда по влажной обочине все вернется на свои места. Эксперт также советует «продуть» радиаторы и почистить нишу под лобовым стеклом от старых листьев и мусора.

