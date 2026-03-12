Размер шрифта
В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали два новых послания

«Радиостанция Судного дня» передала два новых слова «кобочелн» и «голубей»
УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир два новых загадочных послания. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

В 05:21 по московскому времени в эфире прозвучало слово «кобочелн». Спустя 13 минут было передано еще одно сообщение — на этот раз со словом «голубей».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

На волнах УВБ-76 передаются закадированные сообщения, которые непонятны обывателям. Пользователи интернета связывают шифровки с мировыми событиями. Например, в ноябре прошлого года «Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «ржавленье», звучавшее перед началом СВО в феврале 2022 года.

Ранее сообщения «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

 
