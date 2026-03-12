Россия экстрадирует в Румынию одного из самых разыскиваемых преступников

Генеральная прокуратура РФ приняла решение об экстрадиции в Румынию гражданина страны Василя Родидеала, арестованного в России по запросу Интерпола из-за обвинений на родине в тяжких преступлениях. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева.

По ее словам, сторона защиты уже обжаловала это решение, но суд первой инстанции оставил вердикт Генпрокуратуры в силе. Также подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение пока не назначено, добавила адвокат.

Суд в Москве арестовал гражданина Румынии в феврале 2025 года для дальнейшей экстрадиции в Румынию. В России мужчина скрывался под чужим именем.

В правоохранительных органах Румынии сообщили, что Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Мужчина получил срок 12,5 года за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов и другие тяжкие преступления.

СМИ Румынии писали, что в 2005 году Родидеал намеревался ликвидировать партнера по бизнесу — его успели остановить силовики, однако после этого злоумышленник пытался получить пистолет и патроны. После вмешательства полиции мужчина покинул страну.

