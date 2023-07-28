В России создадут реестр военнообязанных и будут ставить на воинский учет без явки в военкомат

В России будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан. Ставить россиян на воинский учет и снимать с него теперь будут без личной явки в военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в сведения реестра о себе через «Госуслуги». Повестки будут приходить на электронную почту, вручать лично или присылать по обычной почте, а на портал Госуслуг будет приходить уведомление в личный кабинет. Что изменилось для призывников — в нашем материале.

Российский кабмин принял подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на службу в армию. Нововведения касаются правил формирования и направления повесток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в электронный реестр военнообязанных сведений будут обеспечивать Федеральная налоговая служба, Минцифры, МВД, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз, ФСИН, Фонд пенсионного и социального страхования. Оператором реестра станет Минобороны.

Новые правила воинского учета в РФ

Главным новшеством станет то, что призывники будут получать повестки не только по обычной почте и лично в руки, но и на электронную почту. Военнообязанных будут оповещать об этом через личный кабинет на «Госуслугах».

Кроме того, уточнили в правительстве, повестки будут размещаться в электронном реестре воинского учета. Военнообязанные смогут менять сведения о себе в реестре, придя в военкомат или через «Госуслуги». Также через реестр можно будет встать или сняться с воинского учета без посещения военкомата.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что изменения в законодательстве связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку, по его словам, призывные механизмы необходимо менять.

Электронный реестр военнообязанных появится до 1 октября — к началу осеннего призыва.

Что еще может поменяться

28 июля Совет федерации (СФ) одобрил законопроект, по которому увеличивается штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Он будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас — от 500 до 3 тыс. руб.).

Военнообязанные могут получить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если не сообщат об изменении учетных данных – места работы, семейного положения и прочих. В случае, если военнообязанный переехал и не уведомил об этом военный комиссариат, штраф может составить от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Также, в случае, если военнообязанный не явился в военкомат по повестке, его могут ограничить в праве управлением автомобилем, запретить регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановить возможность регистрации недвижимости и отказать в получении кредитов.

Кроме того, Госдума 25 июля приняла поправки к ст. 35.2 закона о воинской обязанности, которая регулирует досудебный порядок подачи жалобы на действия военного комиссариата. В действующем законе говорится, что жалобу в призывную комиссию подает гражданин или его полномочный представитель. В принятых поправках слово «полномочный» изменили на «законный». Принятие поправок прокомментировал сенатор Андрей Клишас — по его словам, у каждого человека, согласно Конституции РФ, есть право на юридическую помощь. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов возразил Клишасу, заявив, что готовящиеся законопроекты проходят через специалистов по праву. Об этом Картаполов заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Когда мы в комитете принимаем какие бы то ни было решения, мы их в обязательном порядке проверяем на соответствие всем нормам законодательства. Проверяем это в главном правовом управлении администрации президента Российской Федерации, в правовом управлении Государственной думы. И если там были бы какие-то нюансы, то, поверьте мне, эти два абсолютно авторитетных ведомства, обратили бы на это внимание», — сказал он.

Расширение границ возраста призыва

Кроме того, 28 июля СФ принял проект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нижняя планка останется на уровне 18 лет. В поддержку проголосовали 159 сенаторов, сенатор Клишас воздержался, «против» не проголосовал никто.

Ранее Андрей Картаполов говорил, что военнообязанные, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, перейдут в запас и не попадут под призыв в 2024 году. По словам замглавы Минобороны Николая Панкова, директивы для военкоматов по этому вопросу «в сжатые сроки» подготовит Генштаб: «Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к Панкову, призвала не только направить такие директивы, но и контролировать их исполнение — «следить, чтобы на местах никто не начудил».

25 июля законопроект приняла Госдума. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал поднятие нижней границы с 18 до 21 года, это соответствовало изначальному предложению главы Минобороны Сергея Шойгу. Однако проект претерпел изменения. Сенаторы Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступали против сохранения нижней призывной границы.