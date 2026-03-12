Французское издание об игре Сафонова в матче с «Челси»: вратарь допустил техническую ошибку

Размер шрифта
L'Équipe об игре Сафонова в матче с «Челси»: допустил теническую ошибку
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Французское издание L'Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, отметив техническую ошибку голкипера.

«Матч российского вратаря можно охарактеризовать как средний. При втором мяче он оказался бессилен, но при первом голкипер допустил техническую ошибку, не использовав обе руки», — говорится в издании.

«ПСЖ» победил со счетом 5:2. В первом тайме «ПСЖ» открыл счет благодаря удару Брэдли Баркола после скидки Жоау Невеша, но вскоре Мало Гюсто восстановил равновесие. На 40-й минуте после спасения Сафонова хозяева убежали в контратаку, и действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле завершил ее голом.

Но во втором тайме уже контратака «Челси» привела к голу Энцо Фернандеса. Ничейный счет продержался до 74-й минуты, пока голкипер «Челси» Филип Йоргенсен не допустил ошибку в передаче, что привело к голу Витинье. А дальше два мяча оформил вышедший на замену Хвича Кварацхелия, установивший окончательный счет на табло.

