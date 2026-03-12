Размер шрифта
Долина рассказала, как скандальная история с квартирой изменила ее взгляд на жизнь

Лариса Долина: после истории с квартирой мои новые песни стали трогательнее
Pavel Kashaev/Global Look Press

Пережитая история с квартирой изменила взгляд народной артистки России Ларисы Долиной на многие вещи и нашла отражение в ее новых песнях. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

По словам артистки, новые композиции, появившиеся в этот период, связаны с тем, что она стала по-другому смотреть на жизнь после пережитой непростой ситуации. Долина объяснила, что серьезные события, независимо от того, хорошие они или плохие, способны менять человека и его отношение к происходящему.

Певица отметила, что большинство новых песен было записано именно в это время и уже после произошедшего.

«Они получились очень трогательными и качественными. А главное — я хочу, чтобы зрители их полюбили», — добавила она.

Долина также сообщила, что одна из таких песен уже вышла. Речь идет о композиции «Последнее прощай», которая, по словам артистки, уже нашла отклик у нескольких миллионов слушателей. Она выразила надежду, что в дальнейшем эта песня сможет занять первое место в хит-параде «Золотого граммофона».

До этого бизнесмен Юрий Растегин рассказал, что друзья Долиной собираются купить ей недвижимость. По его словам, совсем скоро у певицы «вновь будет своя крыша над головой». При этом он не стал уточнять, что именно хотят подарить друзья Долиной — квартиру или дом. Растегин сообщил, что артистка пока не разрешила делиться подробностями.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

19 января исполнительницу выселили из квартиры. Сейчас Долина вынуждена снимать жилье.

Ранее Долина усилила охрану из‑за провокаций.

 
