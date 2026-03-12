В Приморье двоих юношей осудили за надругательство над флагом России

В Дальнегорске осудили двух местных жителей по делу о надругательстве над государственным флагом России. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Под суд за преступление, предусмотренное статьей 329 УК РФ, попали молодые люди в возрасте 21 и 22 лет. Как было установлено, в январе 2025 года они поднялись на сопку «Пик Вербованных», где сорвали установленный российский флаг.

Затем они перенесли его в ближайший лесной массив, нанесли на полотнище маркером надписи и рисунки, оскорбляющие государственный символ, после чего выбросили флаг и закопали его в снег.

С учетом позиции государственного обвинителя мировой судья назначил каждому из них наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

