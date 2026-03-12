«Люди боятся, что опять что-то запретят». Даванков — о Мизулиной, зумерах и деле Долиной

Даванков заявил, что встретился с Мизулиной и нашел с ней общий язык

Владислав Даванков встретился с Екатериной Мизулиной после конфликта и им удалось найти общий язык. Об этом сам вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» сообщил в интервью «Газете.Ru». Он также рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму в 2026 году, раскрыл, как партия собирается привлекать зумеров, и оценил «баг» системы в деле Ларисы Долиной.

— Владислав Андреевич, партия «Новые люди» была создана шесть лет назад. До сих пор ли вы считаете себя именно «новыми» людьми? В чем заключается сейчас ваша «новизна»?

— Наша «новизна» — это не про название. Это про то, что мы видим будущее раньше других. Что важно — мы задаем тренды. Пересдача ЕГЭ без потери года, электронные студенческие, продажа «красивых» номеров на «Госуслугах» — обо всем этом мы говорили три-четыре года назад, а реализуется это только сейчас. Легализация майнинга, госпрограмма по ИИ — та же история.

— Кем вы себя считаете в текущей политической системе? Можно назвать вашу партию «системно-либеральной»?

— Можно. А можно — «прогрессивной». А можно — «партией здравого смысла». Проблема ярлыков в том, что они говорят больше о том, кто их клеит, чем о том, на кого клеят. В 2026 году делить всех на «красных» и «белых» — это странно. Мир давно ушел вперед.

Вот что точно — мы самая молодая парламентская партия в стране. И самая неудобная для тех, кто привык, что все останется как было. Когда старые подходы буксуют, мы говорим: «Давайте попробуем иначе». Иногда это раздражает. Но чаще — работает. Если охарактеризовать одним словом — мы партия эволюции.

— С какой программой партия пойдет на выборы в Госдуму? Будете усиливать список медийными личностями? Как оцениваете свои шансы на выборах в 2026 году?

— Мы готовим программу нормализации. Можно назвать ее антидепрессивной — и это не метафора. Продажи антидепрессантов в стране бьют рекорды. На встречах с людьми я вижу тревогу в глазах.

Люди боятся, что завтра заблокируют очередной любимый сервис. Что им заморозят счет из-за перевода на 500 рублей. Что опять что-нибудь запретят.

Людям нужен не пафос и лозунги, а спокойный, понятный образ будущего. Программа для нормальной жизни — без истерик и без страха.

Насчет медийных лиц — нам не нужны свадебные генералы. Среди наших сторонников есть известные актеры, музыканты, блогеры. Но они интересны нам не количеством подписчиков, а делами — благотворительностью, социальными проектами. И все-таки главную ставку мы делаем на тех, кто просто тихо делает свое дело. Учителей, врачей, предпринимателей. Людей, которые реально тянут на себе страну.

— Как вы оцениваете работу в Госдуме текущего созыва? Что считаете главным достижением партии?

— Оцениваю словом эффективность. Знаю, что со стороны не всегда складывается тот образ, который есть на самом деле, особенно читая яркие, порой неоднозначные заголовки. Изнутри это другая реальность. Львиная доля работы идет за кадром: комитеты, комиссии, круглые столы. Там бывает жарко. Спорят до хрипоты. Но, как правило, находят решение.

Один из примеров — изменения в налоговой сфере. Мы реально сделали две важные вещи. Первое: подняли порог льготного налогообложения с 10 до 20 миллионов рублей. Второе: отстояли льготы для IT-компаний. Это была во многом непубличная работа.

Наверное, главным достижением я считаю Мигрант ID. Десятки лет мы даже не знали, сколько в стране нелегальных мигрантов. Что они делают, кем работают. Многие районы буквально превратились в гетто, куда полиция боялась приезжать. Причина — бумажные документы и полное отсутствие цифрового контроля.

Лидер нашей партии Алексей Нечаев заявил об этой проблеме на встрече с президентом. Представил нашу комплексную программу Мигрант ID, которая позволяет отслеживать, что мигрант делает, где находится, сколько денег и куда переводит. С прошлого года она заработала в Москве и в Мособласти, а с этого года начинает работать по всей стране.

— В начале марта вы провели в Санкт-Петербурге VI съезд по случаю шестилетия партии. Почему выбрали именно Петербург и что интересного было на съезде?

— Все-таки Москва — не единственный город в России. И нам не хотелось бы, чтобы все ключевые для партии события происходили только в столице. Петербург исторически задавал тренды для развития всей страны. Это очень прогрессивный и открытый к новому город, что очень близко нашей партии. Не исключаю, что в будущем мы можем провести съезд в Сибири или на Дальнем Востоке: Россия сильна регионами.

На съезде мы оглянулись назад, на шестилетнюю историю партии. Подготовили большую интерактивную выставку: только стенд с основными событиями и достижениями занял 30 метров. Что-то я и сам уже подзабыл, и был рад вспомнить.

Еще мы зафиксировали рекорд России: «Новых людей» признали самой эффективной оппозиционной фракцией в парламенте. За этот созыв мы внесли 525 законопроектов и 230 из них приняли. У КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» этот показатель ниже. Мы доказали, что даже небольшая фракция может добиваться многого, если работает грамотно и последовательно.

— За шесть лет сторонников у партии прибавилось? Кого вы считаете вашими основными избирателями?

— Цифры говорят сами за себя. В прошлом году мы избрали 735 депутатов по стране — почти втрое больше, чем годом ранее. Начинали с четырех региональных парламентов, сейчас их 44. Рост — не линейный, а экспоненциальный.

Наш избиратель — это новый класс. Люди профессий, которых десять лет назад не существовало. Они сами зарабатывают, сами принимают решения, не зависят от государственных пособий. Но и не любят, когда к ним вторгаются в личную жизнь. Их позиция простая: я плачу налоги — будьте добры, делайте свою работу. Обеспечивайте безопасность, не мешайте работать, не блокируйте то, что мне нужно. Таких людей в России миллионы. И с каждым годом их больше.

— Партия собирается привлекать зумеров на выборы? Как-то специально работать с этой аудиторией?

— Зумеров не нужно привлекать каким-то особенным способом. Они не читают программы партий, но за пять секунд считывают, кто фейковый, а кто настоящий. С ними можно быть только честным. Мы такие — поэтому нас и поддерживают.

А вообще, зумеры — это давно не только мемы и сленг. Старшим из них под тридцать. Они заканчивают вузы, создают семьи, оплачивают коммуналку, думают об ипотеке. Их волнуют те же вещи, что и их родителей, — просто подход другой. Не надо с ними «специально работать». Надо просто видеть в них взрослых людей . Вот и весь секрет.

— Весной 2025 года между вами и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной произошел публичный конфликт. Удалось ли его урегулировать?

— У нас с Екатериной… скажем так, сложная история. Были даже моменты, когда мы совпадали во мнениях — например, оба выступали против блокировки Roblox. После конфликта мы встретились, поговорили. В чем-то нашли общий язык. Но за доносы я буду критиковать всегда.

— Вы сравнивали дело Ларисы Долиной с делом Ивана Голунова. Почему?

— Я сравнивал не сами дела — они совершенно разные. Я сравнивал уровень народного возмущения. В обоих случаях это была вопиющая несправедливость, которая задела миллионы людей. И в обоих случаях — что важно — государство в итоге приняло правильное решение. Голунова оправдали. Долину обязали вернуть квартиру.

Главное — не просто починить «баг», а сделать так, чтобы он больше не повторялся. С делом Долиной, кажется, это произошло. Решение Верховного суда станет прецедентом. Войдет в учебники. И, надеюсь, защитит других людей, которые покупают жилье, от того, чтобы остаться и без квартиры, и без денег.

— Что бы вы хотели изменить в отношениях государства и бизнеса?

— Россия — это страна, где бизнес часто развивается вопреки системе. Мы хотим, чтобы система хотя бы не мешала. А в идеале — начала помогать.

— Вас часто упрекают в том, что партия слишком молодая и неопытная. Что вы на это отвечаете?

— Вы знаете, иногда я думаю: может, проблема как раз в этом опыте? Может, именно он научил, что нормально — ничего не менять? Десятки наших идей реализованы именно потому, что у нас не так много опыта, как у других. И это хорошо.