Военная операция на Украине. День 453-й

Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Варианты подключения продолжают прорабатываться, среди них — использование турецкого банка как посредника, сообщает РИА Новости.
Японский премьер Фумио Кисида на встрече с Владимиром Зеленским пообещал, что Токио окажет Украине всестороннюю помощь, в том числе примет на лечение раненых украинских солдат.
Также Япония передаст Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю, пишут «Известия».
В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Необходимость «шестидневки» авторы предложения объясняют тем, что в настоящий момент число введенных против России санкций значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор.
Украинское издание «Страна» сообщает о ночном «массированном ударе» по Днепру. В городе было около 15 взрывов.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.
«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», — заявил президент.
Зеленский объяснял произошедшее расписанием. Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Силву встретиться с Зеленским на саммите уговаривал президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СилваEraldo Peres/AP