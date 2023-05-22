Военная операция на Украине. День 453-й

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», — заявил президент.

Зеленский объяснял произошедшее расписанием. Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Силву встретиться с Зеленским на саммите уговаривал президент Франции Эммануэль Макрон.