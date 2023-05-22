«Недальновидно и непродуманно»: как оценили идею бизнеса ввести в России шестидневку

Предприниматели из ассоциации «Аванти» предложили Минтруду ввести в России шестидневную рабочую неделю: так, по их мнению, в условиях санкций и спецоперации на Украине получится достигнуть поставленных президентом задач по технологическому и промышленному суверенитету. В пример авторы инициативы привели годы Великой Отечественной войны, когда шестидневка и семидневка применялись повсеместно. В Госдуме предложение раскритиковали, назвав его недальновидным ура-патриотизмом. В профсоюзах и вовсе напомнили: предприятия и сейчас могут вводить шестидневку при согласии сотрудников и дополнительной оплате.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю, пишут «Известия».

Авторы инициативы объясняют ее антироссийскими санкциями, которые увеличили нагрузку на экономику, и она уже не может демонстрировать устойчивый рост, как до 2014 года.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — пояснили в ассоциации.

Шестидневка, по мнению представителей «Аванти», позволит реализовать поставленные президентом Владимиром Путиным на 2023 год задачи: обеспечить технологический и промышленный прорыв, снизить зависимость от иностранных технологий и финансовых институтов, в целом увеличить экономический суверенитет.

Предприниматели также обратили внимание, что практика шестидневной рабочей недели существует в нескольких азиатских странах, среди которых Непал и Иране, а в Бельгии и Турции допускается 48-часовая рабочая неделя — то есть, шесть дней по восемь часов.

Кроме того, авторы предложения привели в пример годы Великой Отечественной войны, когда власти вводили не только шестидневку, но и семидневку. После окончания ВОВ рабочую неделю постепенно сокращали: сначала до семичасовой шестидневки, а в 1967 году — до привычной пятидневной рабочей недели по восемь часов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что необходимости в шестидневке в России сейчас нет.

«Любые инициативы должны быть просчитаны и поддержаны общественностью. Профсоюзы и трудящиеся не зря говорили о том, что должна быть пятидневная рабочая неделя, потому что люди должны еще заниматься семьей, своими делами. Там, где производство требует бесперебойности, она уже налажена», — пояснила депутат.

По ее словам, любое предложение по перестройке трудовых отношений и системы занятости должно быть не «ура-патриотичным», а соответствовать законодательству. А меры поддержки экономики государством и гражданами предпринимаются и так.

«Поэтому я пока не вижу такой острой необходимости шестидневной недели. Проявить свой патриотизм, работать шесть дней? У нас граждане и так помогают, а там, где это экономически нужно, у нас производство ежедневное с учетом защиты прав граждан: сменная работа, льготы, оплаты и все остальное», — добавила Цунаева.

Ее коллега по думскому комитету Светлана Бессараб и вовсе заявила изданию Lenta.ru, что предложенный «Аванти» переход на шестидневку в данный момент невозможен.

«Ассоциация совсем не отдает себе отчет, что по сравнению с Великой Отечественной войной многое в стране, мягко скажем, изменилось <...> Тогда это было актуально, понятно, что вся страна работала у станков, создавая снаряды, создавая оружие. Сегодня все предприятия, которые работают на оборонно-промышленный комплекс, — пусть ассоциация даже не расстраивается по этому поводу — полностью переведены на необходимые рельсы и при поддержке государства работают круглосуточно», — рассказала депутат.

Инициативу предпринимателей она назвала непродуманной и недальновидной, поскольку больше половины российской экономики сейчас представляет частный сектор, не решающий задачи спецоперации.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков рассказал ТАСС, что предприятия и сейчас по закону имеют право вводить шестидневку. Однако это требует согласия трудового коллектива, а также доплат за сверхурочные часы.

«Смысл заключается в том, что это предполагает дополнительную оплату этой работы в повышенном размере. Более того, возможна замена оплаты дополнительным временем отдыха. И привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно с его согласия, а без его согласия — только в ситуациях, описанных в трудовом кодексе: чрезвычайные ситуации и т. д.», — разъяснил Шершуков.