«Мы уже прострелили себе ноги и легкие». Венгрия увидела две опасности в 11-м пакете санкций

Будапешт отказался поддержать ограничительные меры в отношении российской атомной энергетики и считает, что новых санкций быть не должно, поскольку от предыдущих Россия пострадала меньше, чем европейские страны — об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его оценкам, 11-й пакет рестрикций содержит риски для европейских экспортеров и отношений Брюсселя с Пекином. Чего опасается Сийярто — в материале «Газеты.Ru».

Обсуждаемый в ЕС 11-й пакет санкций против РФ содержит риски для европейских экспортеров и отношений Брюсселя с Пекином — с такой оценкой выступил в понедельник, 22 мая, глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в случае введения новых рестрикций экспорт европейских компаний за пределами России станет еще более сложным, чем раньше, и это приведет к снижению конкурентоспособности ЕС, пишет газета Magyar Nemzet.

«Другой опасный элемент санкционного пакета заключается в том, что ЕС введет ограничительные меры против восьми китайских компаний», — указал Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из ЕС.

Он также отметил, что «стратегическое партнерство с Китаем, основанное на взаимном уважении и сотрудничестве, является приоритетным для Европы». «Если ЕС наложит санкции на китайские компании, это очень серьезно повлияет на европейско-китайские отношения», — предостерег министр иностранных дел Венгрии.

«Санкциями мы уже прострелили себе ноги и легкие, и мы снова многое потеряем из-за ухудшения отношений с Китаем», — подчеркнул он.

В 11-м санкционном пакете вновь упоминались «российские интересы, связанные с атомной энергетикой», отмечает венгерское издание.

Сийярто заявил, что Будапешт не будет готов принять и поддержать любые ограничения, связанные с ядерной энергетикой, поскольку это поставит под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения.

«Атмосфера все еще остается воинственной»

«Существует огромное давление в связи с поставками оружия в Украину и новыми санкциями, но правительство не откажется от своей приверженности миру и своим национальным интересам», — заверил глава МИД Венгрии.

По его словам, «атмосфера все еще остается воинственной, большинство государств-членов ЕС [указывают] венгерскому правительству на возможность военного решения конфликта, в то время как это влечет за собой риск затягивания боевых действий».

Он добавил, что европейские лидеры намерены продолжать финансировать вооружение Украины из фонда мира.

На данный момент ЕС потратил €5,7 млрд на оплату части поставок оружия. Теперь из фонда мира будет потрачено еще €500 млн, которые будут направлены странам-членам Евросоюза, поставляющим оружие, говорится в публикации.

«Мы по-прежнему считаем, что поставки оружия — это плохо, поставки оружия несут с собой опасность эскалации войны, ведут к более длительным войнам, и чем дольше война, тем больше людей погибает», — констатировал Сийярто.

По его словам, Будапешт не поддержит выплату еще €500 млн странам-поставщикам оружия до тех пор, пока Киев сохраняет венгерский банк OTP в списке «международных спонсоров войны».

«Обвинения в адрес ОТР ложны, они не основаны ни на каких фактах, поэтому требуем от украинцев исключить ОТР из списка международных спонсоров войны», — пояснил он.

Ранее введенные санкции, по его мнению, наносят гораздо меньший ущерб российской экономике, чем европейским странам, поэтому «нового пакета санкций быть не должно». «Мы должны извлечь уроки из последствий предыдущих санкций здесь, в Брюсселе», — сказал Сийярто.

«Реальность выбьет дверь для всех»

Говоря о лишении гражданских прав закарпатских венгров, он подчеркнул, что «Будапешт может способствовать прогрессу переговоров о вступлении Украины [в ЕС] только в том случае, если Киев вернет права, которыми ранее пользовалось национальное сообщество».

«Хотя украинская пропаганда работает в вопросе «закона о меньшинствах», реальность выбьет дверь для всех через несколько месяцев, когда с 1 сентября венгерские школы меньшинств не смогут функционировать в нынешнем виде», — отметил глава МИД Венгрии.