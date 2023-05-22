Да Силва не дождался Зеленского. Почему сорвалась встреча президентов Бразилии и Украины

Встреча президентов Бразилии и Украины не состоялась на полях саммите G7 в Хиросиме, поскольку Владимир Зеленский «явно был на другой встрече». Бразильский лидер Лула да Силва заявил, что ждал украинского коллегу, но тот не явился. По словам да Силвы, он расстроился, поскольку хотел встретиться с Зеленским.

Президент Бразилии Лула да Силва выразил сожаление в связи с неприездом президента Украины Владимира Зеленского на встречу с ним. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в японской Хиросиме, передает РИА Новости.

«Я не был разочарован, но расстроился, поскольку хотел встретиться с украинским президентом. Зеленский взрослый человек и знает, что делает», — сказал да Силва. Он сообщил, что должен был встретить Зеленского в зале, где проходила пресс-конференция.

«Мы ждали и получили информацию о том, что они [делегация Украины] задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него [Зеленского] определенно была другая встреча», – заявил президент Бразилии.

Да Силва добавил, что переговоры с Зеленским были назначены 21 мая на 15:15 по местному времени.

Президент Украины в ответ заявил, что не смог встретиться с бразильским лидером Лулой да Силвой из-за расписания, передает Reuters.

На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, он сказал на пресс-конференции, что, по его мнению, это было скорее разочарованием для бразильского лидера.

«Думаю, это его [да Силву] разочаровало», — сказал Зеленский.

Как сообщает газета The Financial Times, несколько бразильских чиновников на условиях анонимности опровергли сведения об отказе президента Бразилии встретиться с президентом Украины. Один из источников заявил, что Лула да Силва согласился на встречу в то время, которое запросила украинская сторона.

21 мая президент Бразилии призвал лидеров стран G7 обратить внимание на все конфликты, происходящие в мире, а не только на конфликт на Украине.

Он отметил, что угрозы миру и безопасности сегодня выходят за пределы Европы. Лула да Силва подчеркнул, что мир также необходим армянам, азербайджанцам, палестинцам, израильтянам, сербам, косоварам, сирийцам, ливийцам, суданцам и йеменцам. Политик призвал лидеров стран «Большой двадцатки» уделить международное внимание каждому военному конфликту.

10 мая Лула да Силва заявил, что намерен на полях саммита Группы семи (G7) предложить свое посредничество в урегулировании украинского кризиса.

По его словам, продолжение боевых действий на Украине приведет только к увеличению числа смертей. Поэтому Бразилия готова быть посредником в переговорах по установлению мира.

Лула да Силва отметил, что он уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министрами Великобритании и Нидерландов Риши Сунаком и Марком Рютте. Он также подчеркнул, что будет обсуждать урегулирование на Украине и с лидерами других государств.

Президент Бразилии считает, что ситуация на Украине непременно будет включена в повестку саммита «Большой семерки».

По его мнению, между сторонами, прямо или косвенно участвующими в конфликте, возможно достижение компромисса. Президент Бразилии подчеркнул, что «настало время дипломатии, а не войны».

11 мая помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает бразильская газета Folha de São Paulo.

Аморим заявил, что визит прошел в «мирной обстановке», и отметил, что состоявшийся диалог был «позитивным, укрепляющим доверие и направленным на разъяснение наших целей в отношении мира».