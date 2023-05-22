Да Силва не дождался Зеленского. Почему сорвалась встреча президентов Бразилии и Украины

Президент Бразилии Лула да Силва выразил сожаление в связи с неприездом президента Украины Владимира Зеленского на встречу с ним. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в японской Хиросиме, передает РИА Новости.
«Я не был разочарован, но расстроился, поскольку хотел встретиться с украинским президентом. Зеленский взрослый человек и знает, что делает», — сказал да Силва. Он сообщил, что должен был встретить Зеленского в зале, где проходила пресс-конференция.
«Мы ждали и получили информацию о том, что они [делегация Украины] задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него [Зеленского] определенно была другая встреча», – заявил президент Бразилии.
Да Силва добавил, что переговоры с Зеленским были назначены 21 мая на 15:15 по местному времени.
Президент Украины в ответ заявил, что не смог встретиться с бразильским лидером Лулой да Силвой из-за расписания, передает Reuters.
На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, он сказал на пресс-конференции, что, по его мнению, это было скорее разочарованием для бразильского лидера.
«Думаю, это его [да Силву] разочаровало», — сказал Зеленский.
Как сообщает газета The Financial Times, несколько бразильских чиновников на условиях анонимности опровергли сведения об отказе президента Бразилии встретиться с президентом Украины. Один из источников заявил, что Лула да Силва согласился на встречу в то время, которое запросила украинская сторона.
21 мая президент Бразилии призвал лидеров стран G7 обратить внимание на все конфликты, происходящие в мире, а не только на конфликт на Украине.
Он отметил, что угрозы миру и безопасности сегодня выходят за пределы Европы. Лула да Силва подчеркнул, что мир также необходим армянам, азербайджанцам, палестинцам, израильтянам, сербам, косоварам, сирийцам, ливийцам, суданцам и йеменцам. Политик призвал лидеров стран «Большой двадцатки» уделить международное внимание каждому военному конфликту.
10 мая Лула да Силва заявил, что намерен на полях саммита Группы семи (G7) предложить свое посредничество в урегулировании украинского кризиса.
По его словам, продолжение боевых действий на Украине приведет только к увеличению числа смертей. Поэтому Бразилия готова быть посредником в переговорах по установлению мира.
Лула да Силва отметил, что он уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министрами Великобритании и Нидерландов Риши Сунаком и Марком Рютте. Он также подчеркнул, что будет обсуждать урегулирование на Украине и с лидерами других государств.
Президент Бразилии считает, что ситуация на Украине непременно будет включена в повестку саммита «Большой семерки».
По его мнению, между сторонами, прямо или косвенно участвующими в конфликте, возможно достижение компромисса. Президент Бразилии подчеркнул, что «настало время дипломатии, а не войны».
11 мая помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает бразильская газета Folha de São Paulo.
Аморим заявил, что визит прошел в «мирной обстановке», и отметил, что состоявшийся диалог был «позитивным, укрепляющим доверие и направленным на разъяснение наших целей в отношении мира».