В Венгрии рассказали об угрозах Германии из-за отказа разблокировать кредит Украине

Сийярто: глава МИД ФРГ угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Киеву
Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пригрозил Венгрии «суровыми последствиями» в случае отказа снять вето с вопроса выдачи кредита Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

«Сегодня министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы... то для Венгрии наступят очень суровые последствия», — сказал глава МИД Венгрии.

Будапешт продолжит блокировать все решения ЕС в пользу Украины, пока не будет возобновлен транзит нефти из РФ по «Дружбе», добавил он.

В феврале Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере €90 млрд. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может дать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать этот транш.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия намерены построить новый газопровод между странами.

 
