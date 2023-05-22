В Белгородской области ввели режим КТО. Что это значит для жителей региона

В Белгородской области из-за ситуации у границы ввели режим контртеррористической операции. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что этот правовой режим устанавливает специальные меры и ограничения, начиная от проверки документов и заканчивая временным отселением местных жителей в безопасные районы. Как передает Baza, бои с диверсантами продолжаются в населенных пунктах Козинка и Глотово, их «выдавливают» с территории РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил в понедельник, 22 мая, глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал он.

Как следует из публикации в официальном аккаунте Белгородской области «ВКонтакте», на время действия режима КТО приняты, в частности, следующие меры и ограничения:

— проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность;

— «удаление» физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

— усиление охраны общественного порядка;

— ведение контроля телефонных переговоров и «иной информации», передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;

— ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

— временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы;

— ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ.

«Призываем жителей Белгородской области быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка, а также не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов», — говорится в тексте.

Гладков ранее опровергал, но затем подтвердил информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию приграничного Грайворонского округа.

Что известно о нападении ДРГ на Белгородскую область

По последним данным, российские военные и силовики «принимают необходимые меры по ликвидации противника и выдавливают его с российской территории», передает ТАСС.

Губернатор Белгородской области позднее сообщил, что в результате атаки ДРГ восемь человек ранены, погибших среди мирных жителей нет.

Он добавил, что большая часть населения приграничных сел и районного центра, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник утверждает, что 39 диверсантов уже убиты в результате боев в Грайвороновском районе, еще несколько человек взяты в плен.

Цифру в 39 убитых называет и Telegram-канал Baza, также в публикации говорится о пятерых пленных.

Ранее Shot писал, что в районе села Козинка заметили группу диверсантов с Украины на двух танках и двух бронетранспортерах. Отмечается, что всего были замечены около 80 диверсантов, которых «выдавливают» с российской территории.

«Бои с диверсантами идут в населенных пунктах Козинка и Глотово. При этом в Глотово перестрелка идет и в жилом массиве.

Местные жители прячутся в подвалах зданий. Света и воды в населенных пунктах нет. Из-за интенсивной стрельбы эвакуировать жителей пока нельзя», — пишет Baza.

Замглавы администрации Грайворонского района Анатолий Бляшенко рассказал Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, что получил ранение. По его словам, это произошло в момент эвакуации людей автобусами.

«При этом областные власти уверяют, что никакой эвакуации нет», — говорится в публикации.

О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. «Сил и средств на месте для борьбы с диверсантами достаточно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, цель диверсии — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска».