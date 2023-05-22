В Белгородской области ввели режим КТО. Что это значит для жителей региона

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил в понедельник, 22 мая, глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал он.
Как следует из публикации в официальном аккаунте Белгородской области «ВКонтакте», на время действия режима КТО приняты, в частности, следующие меры и ограничения:
— проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность;
— «удаление» физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
— усиление охраны общественного порядка;
— ведение контроля телефонных переговоров и «иной информации», передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;
— ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
— временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы;
— ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ.
«Призываем жителей Белгородской области быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка, а также не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов», — говорится в тексте.
Гладков ранее опровергал, но затем подтвердил информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию приграничного Грайворонского округа.
Что известно о нападении ДРГ на Белгородскую область
По последним данным, российские военные и силовики «принимают необходимые меры по ликвидации противника и выдавливают его с российской территории», передает ТАСС.
Губернатор Белгородской области позднее сообщил, что в результате атаки ДРГ восемь человек ранены, погибших среди мирных жителей нет.
Он добавил, что большая часть населения приграничных сел и районного центра, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник утверждает, что 39 диверсантов уже убиты в результате боев в Грайвороновском районе, еще несколько человек взяты в плен.
Цифру в 39 убитых называет и Telegram-канал Baza, также в публикации говорится о пятерых пленных.
Ранее Shot писал, что в районе села Козинка заметили группу диверсантов с Украины на двух танках и двух бронетранспортерах. Отмечается, что всего были замечены около 80 диверсантов, которых «выдавливают» с российской территории.
«Бои с диверсантами идут в населенных пунктах Козинка и Глотово. При этом в Глотово перестрелка идет и в жилом массиве.
Местные жители прячутся в подвалах зданий. Света и воды в населенных пунктах нет. Из-за интенсивной стрельбы эвакуировать жителей пока нельзя», — пишет Baza.
Замглавы администрации Грайворонского района Анатолий Бляшенко рассказал Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, что получил ранение. По его словам, это произошло в момент эвакуации людей автобусами.
«При этом областные власти уверяют, что никакой эвакуации нет», — говорится в публикации.
О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. «Сил и средств на месте для борьбы с диверсантами достаточно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, цель диверсии — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска».