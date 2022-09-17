Политика

Военная операция РФ на Украине. День 206-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 206-й день

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Американский президент Джо Байден заявил, что в случае применения Россией ядерного или химического оружия на Украине, Москву ожидают последствия. Бывший нардеп Украины Илья Кива уверен, что лидер Польши хочет получить от России в качестве «репараций» согласие на аннексию Львовской области Украины. Тем временем центральный банк Шри-Ланки обсуждает с российской стороной возможность присоединиться к платежной системе «Мир». «Газета. Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:18

Также идет работа по линии центральных банков Шри-Ланки и России. Обсуждается возможность присоединения республики к российской платежной системе «Мир», сообщает РИА «Новости».

«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.

8:15

«Не делай этого», — сказал бы президент США Джо Байдену своему российскому коллеге Владимиру Путину, если бы тот решил применить ядерное или химическое оружие на Украине.

Так Байден ответил на соответствующий вопрос журналисту CBS. По его словам, использование неконвенциональных вооружений изменит облик войны, как ничто, со времен Второй мировой.

«Последствия будут. <…> И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — добавил американский лидер, не уточнив, какие именно меры имеет в виду.

8:08

Минобороны России показало, как российский БТР-82А победил в дуэли американский M113, поставленный украинским войскам, пишет РИА «Новости».

Военные РФ захватили боевую машину, которую служащие ВСУ бросили при отступлении.

8:05

Было бы несправедливо наказывать страны Африки за сотрудничество с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с Джо Байденом.

Он также заявил, что взволнован подготовкой американскими законодателями соответствующего законопроекта, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Аммиак в обмен на пленных. Владимир Зеленский предложил России сделку
Песков отверг идею Зеленского обменять военнопленных на поставки аммиака через Украину
«Мы разоряем нашу экономику». В немецкой партии начался раскол из-за призыва снять санкции с России
Die Welt: в бундестаге произошел скандал из-за разногласий по антироссийским санкциям
«Посмотрим, чем закончится контрнаступление Киева». Главные заявления Путина на ШОС
Путин заявил, что Россия «до поры, до времени» отвечает сдержанно на удары Киева
Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия
Иммунолог рассказал о новых последствиях коронавируса
Экс-депутат Рады Кива: Польша хочет получить от России репарации в виде Львовской области
Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан обстрелял приграничное село
Новости и материалы
Власти Армении выразили недовольство бездействием ОДКБ
ВОЗ: число жертв COVID-19 превысило 6,5 млн человек
В Волгограде спрятавшегося от приставов в шкафу алиментщика выдал его сын
Врач предупредил о смертельной опасности ингаляций над горячей картошкой
Вложения России в гособлигации США в июле остались на уровне чуть выше $2 млрд
Названы способы быстро снизить высокий пульс
NYT: мюзикл «Призрак оперы» покинет сцену Бродвея спустя 35 лет после премьеры
Хорватский легионер «Урала» не видит помех для проведения матча со сборной России
Врач рассказала, почему газированная вода полезнее обычной
Боец элитного российского подразделения «Ветер»: мобилизация не нужна, справимся сами
The Economist: Норвегия «бессовестно» наживается на дорогом газе на фоне СВО
Лоза рассказал о самом страшном наказании для Галкина
Диетолог пояснил разницу между соками и фруктами
Терапевт дал советы, как не травмироваться и не заболеть в походе
Украинский экс-игрок «Ференцвароша» рассказал о своем отношении к Черчесову
В Набережных Челнах врачи удалили пациентке пятикилограммовую опухоль
Житель Бурятии убил приятеля и дважды перепрятал его тело
Шольц предсказал независимость Германии от российского газа к концу 2023 года
Все новости
«Впереди непростые времена». В ЕС могут изменить отношение к России
Министры от Германии, Франции и Польши предложили пересмотреть политику ЕС в отношении России
Не время надевать броши. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,50% годовых
ЦБ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых
«Не надо рыться в книгах по истории». Шольц ответил Польше на требование о репарациях
Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требования о репарациях
Орбакайте, Шубская и Королева: у кого из звезд есть недвижимость в США
Пять звезд, купивших квартиры и дома в Соединенных Штатах
«Генералы — против»: почему Германия отказывает Украине в танках
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Берлин не поставляет Киеву танки Leopard 2
«Вели ряд дел по диверсантам и шпионам». Генпрокурор ЛНР и его зам погибли при взрыве
Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя при взрыве в Луганске
Бывшая девушка Илона Маска продала его фото из 90-х. Вот они бесплатно
Саммит ШОС: Си Цзиньпин отказался фотографироваться и заставил Лукашенко надеть маску
Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран на саммите ШОС
На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют. Что происходит
ГКНБ Киргизии: по всему периметру киргизско-таджикской границы идут тяжелые бои
Алкогольные клизмы и отваливающиеся анусы: кому и за что вручили «Шнобеля» в 2022 году
Шнобелевскую премию вручили ученым, доказавшим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме
Военная операция РФ на Украине. День 205-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 205-й день
Милана Тюльпанова: «Я пережила травматичный опыт и больше не хочу вступать в брак»
Бывшая жена Александра Кержакова рассказала о пользе психотерапии, сыне Артемии и конфликте с Яной Рудковской
Тест: как занимались сексом наши предки в Древней Руси
Измены, контрацепция и запрещенные позы во время интима у православных славян
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть