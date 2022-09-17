Военная операция РФ на Украине. День 206-й

Также идет работа по линии центральных банков Шри-Ланки и России. Обсуждается возможность присоединения республики к российской платежной системе «Мир», сообщает РИА «Новости».
«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.
«Не делай этого», — сказал бы президент США Джо Байдену своему российскому коллеге Владимиру Путину, если бы тот решил применить ядерное или химическое оружие на Украине.
Так Байден ответил на соответствующий вопрос журналисту CBS. По его словам, использование неконвенциональных вооружений изменит облик войны, как ничто, со времен Второй мировой.
«Последствия будут. <…> И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — добавил американский лидер, не уточнив, какие именно меры имеет в виду.
Минобороны России показало, как российский БТР-82А победил в дуэли американский M113, поставленный украинским войскам, пишет РИА «Новости».
Военные РФ захватили боевую машину, которую служащие ВСУ бросили при отступлении.
Было бы несправедливо наказывать страны Африки за сотрудничество с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с Джо Байденом.
Он также заявил, что взволнован подготовкой американскими законодателями соответствующего законопроекта, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.