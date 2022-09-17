Военная операция РФ на Украине. День 206-й

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«Не делай этого», — сказал бы президент США Джо Байдену своему российскому коллеге Владимиру Путину, если бы тот решил применить ядерное или химическое оружие на Украине.

Так Байден ответил на соответствующий вопрос журналисту CBS. По его словам, использование неконвенциональных вооружений изменит облик войны, как ничто, со времен Второй мировой.

«Последствия будут. <…> И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — добавил американский лидер, не уточнив, какие именно меры имеет в виду.