Создана умная повязка для ран, которая выделяет антибиотики при наличии бактерий

SciAdv: создана повязка для ран, которая выпускает антибиотик при заражении
Ученые из Университета Брауна разработали «умную» повязку для ран, которая высвобождает антибиотики только при наличии вредных бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Новый материал представляет собой гидрогель с антибиотиком, который накладывается на рану под обычную повязку. Механизм основан на реакции на ферменты бета-лактамазы, которые вырабатывают многие патогенные бактерии.

Когда эти ферменты присутствуют, они разрушают структуру гидрогеля. В результате материал распадается и высвобождает находящийся внутри антибиотик. Если же вредных бактерий нет, гидрогель остается целым и удерживает лекарство внутри.

По словам исследователей, такая избирательность особенно важна. Она позволяет воздействовать только на опасные микроорганизмы и при этом не нарушать нормальную микрофлору кожи. Кроме того, антибиотики не расходуются без необходимости, что может снизить риск развития устойчивости бактерий к лекарствам.

Лабораторные эксперименты показали, что гидрогель разрушается только в присутствии бактерий, вырабатывающих бета-лактамазы. При контакте с безвредными микроорганизмами материал оставался стабильным и не высвобождал антибиотик даже при длительном воздействии.

Дополнительные испытания на мышах показали, что однократное применение такой повязки может полностью устранить бактериальную инфекцию при ссадинах. При этом новый материал оказался эффективнее некоторых существующих противомикробных повязок.

Авторы работы считают, что подобные «умные» системы доставки лекарств могут стать новым подходом к лечению ран. Они позволяют точечно применять антибиотики, ускорять заживление и одновременно сокращать их избыточное использование — один из главных факторов появления устойчивых к лекарствам бактерий.

Ранее в Беларуси разработали кефир с бактерией, которая есть в кишечнике долгожителей.

 
