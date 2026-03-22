Гуменник выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала

Петр Гуменник стал победителем произвольной программы у мужчин на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Спортсмен выполнил четыре четверных прыжка, но допустил ошибку на сальхове, получив за прокат 195,52 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк с 190,64 балла. Он ошибся на четверном лутце, затем приземлил еще три четверных прыжка. Третьим стал Евгений Семененко (184,66), исполнивший в программе пять четверных прыжков и два тройных акселя.

Макар Игнатов расположился на четвертой позиции (174,89), выполнив четыре четверных прыжка и два тройных акселя. Пятое место у Григория Федорова (172,47), допустившего одну помарку на четверном лутце. Шестым стал Матвей Ветлугин (148,43), упавший с тройного лутца и допустивший ошибки на четверном тулупе и еще одном лутце.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

Ранее Мария Захарова прыгнула четверной тулуп и выиграла ПП на Кубке Первого канала.