«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» победил московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

