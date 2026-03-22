Власти Белгородской области рассказали о последствиях ракетного удара ВСУ

В белгородском поселке Быценков повреждены соцобъекты после ракетного удара ВСУ
В поселке Быценков Белгородской области повреждены социальные объекты после ракетного удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«В результате прилета боеприпаса в одном социальном объекте разрушена стена, повреждены кровля и остекление. В другом соцобъекте и трех частных домах повреждены фасады и выбиты окна», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оперштаба, повреждены газопровод и линия электропередачи. Информация о последствиях уточняется.

Накануне в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
