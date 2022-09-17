«Урганта и Орбакайте выгнали из театра за неуважение к гимну». Объясняем, почему это фейк

Telegram-каналы и небольшие СМИ распространили информацию о том, что артисты Иван Ургант и Кристина Орбакайте якобы отказались встать под гимн России в память о погибших на Украине российских военных. Орбакайте рассказала «Газете.Ru», что много лет не была в этом театре, а Ургант заявил, что «все, что происходит, очень сильно напоминает цирк». Ургант назвал происходящее «плохим театром, цирком». В самом театре Вахтангова сообщили, что не исполняют гимн перед спектаклями.

Телеведущий Иван Ургант и актриса Кристина Орбакайте назвали фейками публикации о том, что они отказались вставать под гимн России перед спектаклем в Театре имени Евгения Вахтангова.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором закадровый голос утверждает, что Урганта и Орбакайте якобы «выгнали с премьеры спектакля в Москве».

«Колоссальный скандал произошел несколько дней назад в Москве в Театре имени Вахтангова на премьере спектакля «Обещание на рассвете», — заявлял закадровый голос.

В записи говорится, что перед показом спектакля руководство театра якобы предложило почтить гимном память погибших в ходе военной операции. Под гимн РФ «встал весь зал, кроме Орбaкайте и Урганта».

Голос на видео заявил, что «ведущие артисты спектакля Андрей Гуськов и Владимир Вдовиченков, зрители в зале и администрация театра были возмущены поведением Ивана Урганта и Кристины Орбакайте и потребовали, чтобы те покинули спектакль».

Автор видео утверждает, что в итоге телеведущего и артистку выгнали из театра. Ролик завершается «комментарием» режиссера Римаса Туминаса о том, что «неуважение к национальному гимну могло спровоцировать новый конфликт».

Видеоролик сопровождается подписью: «Испугавшихся патриотов» Урганта и Орбакайте выгнали со спектакля в театре Вахтангова за неуважение к Государственному гимну РФ, который был исполнен после объявленной минуты молчания о погибших в СВО воинах! Этого потребовали и зрители, и артисты труппы».

Слухи о «скандале» быстро распространилась в небольших СМИ и Telegram-каналах, ряд изданий цитировал ролик, утверждая, что информация получена от «источника». Однако оба артиста и театр такую информацию опровергли.

«Такого не было и быть не могло»

В беседе с «Газетой.Ru» Кристина Орбакайте рассказала, что не была в театре Вахтангова много лет, а в других театрах при ней «ни разу» не исполняли гимн.

«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», — сказала она.

Орбакайте поделилась, что в последний раз была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.

«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», — сказала она.

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Иван Ургант также опроверг слухи о том, что отказался встать под гимн РФ. По словам артиста, он действительно в сентябре ходил по театрам с Кристиной Орбакайте, «но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле этом меня не было». Ургант рассказал, что тот день провел дома.

«Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», — сказал Ургант агентству ТАСС.

В пресс-службе театра Вахтангова назвали фейком как информацию о «скандале», так и утверждение о том, что в театре вообще исполняется гимн.

«Это фейк. Фейк — распространенная в сети информация», — сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь театра.