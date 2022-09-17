У виллы Дмитрия Киселева в Крыму сожгли две машины. Это сделал человек в маске и бахилах

В Коктебеле подожгли два автомобиля у виллы гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева — на машинах видны наклейки с названием его винодельни Cock t'est Belle. Около 2 часов ночи мужчина в медицинской маске и бахилах проник на виллу телеведущего и поджег Land Rover Defender и гольф-кар. Полиция возбудила уголовное дело и начала поиск поджигателя. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Киселев пока не прокомментировал ситуацию.

В Крыму на территории виллы гендиректора медиахолдинга «Россия сегодня», ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева неизвестный поджег две машины.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», около 2 часов ночи 17 сентября на улице Айвазовского в Коктебеле сгорели два легковых автомобиля. По данным канала, полицейские выяснили, что поджигатель специально пришел на адрес, поскольку там находится особняк Киселева. Правоохранители считают, пишет Telegram-канал, что злоумышленник поджигал именно машины телеведущего, но пока достоверно не известно, на кого они зарегистрированы.

Момент поджога попал на видео. На записи видно, как мужчина в медицинской маске, толстовке с капюшоном и бахилах подходит к машинам и поджигает их.

В результате пострадали гольф-кар и внедорожник. Судя по размещенным фотографиям, гольф-кар выгорел практически полностью, а Land Rover Defender сгорел наполовину.. На переднем плане на видео — пикап с логотипом Cock t'est Belle — это служебный автомобиль винодельни Киселева, отмечает «Осторожно, новости».

Сообщение о поджоге на территории дома Киселева в том числе разместил портал «Смотрим» (принадлежит ВГТРК, где выходит программа ведущего), здание в материале называется виллой и особняком.

Пресс-служба управления МВД по Крыму заявила, что получила сообщение о возгорании транспортных средств в Коктебеле 17 сентября около 3:00. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства. Имя телеведущего там не указано.

Канал «Осторожно, новости» сообщил, что сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые поджигатель использовал, чтобы скрыть свою личность.

Сам Киселев пока что произошедшее не прокомментировал, на звонки «Газеты.Ru» он не ответил.

Что известно о вилле

О недвижимости в Коктебеле Киселев рассказывал неоднократно. В 2006 году он сообщил украинскому изданию «Факты», что затеял грандиозное строительство, для которого ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет».

Так на одном из склонов Коктебеля появилась вилла под названием Cock t'est belle площадью 130 кв.м с панорамным видом на Черное море. Позже она увеличилась до 210 кв. м — по словам самого Киселева. На вилле телеведущего есть бассейн с морской водой, пять санузлов и подъемная платформа на третий этаж. По словам Киселева, это был «хулиганский проект», поскольку «с одной стороны это бюджетный дом из дешевых материалов, а с другой стороны – он получился намного дороже, чем мы ожидали».

В интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) в 2019 году Киселев назвал ложью распространяемую в СМИ информацию о том, что вилла стоит 200 млн руб.

«Это на порядок, в десять раз, наверное [меньше]», — сказал Киселев. Он рассказал, что первоначальный дом был площадью 120 кв. м, а позже к нему пристроили еще 90 кв. м.

Строительство виллы сопровождалось скандалом. Архитектор Владимир Мазурин через суд добивался от Киселева оплаты своего труда, требуя 5 млн 813 тыс. руб.

Сторона Киселева заявляла, что архитектор не справился с работой по укреплению каркаса дома и не предоставил отчет о реконструкции. Мазурин в ответ парировал, что из-за ошибок предыдущих строителей конструкция дома потеряла устойчивость, но заказчик обвинил в просчетах именно его.

В итоге городской суд в Королеве Московской области частично удовлетворил иск архитектора к телеведущему, уменьшив сумму выплаты истцу до 2,5 млн руб.

Киселев тогда рассказал радиостанции «Говорит Москва», что все еще считает победившего в суде Мазурина «мошенником и самозванцем», но деньги обещал выплатить.

В 2017 году телеведущий приглашал на виллу журналистов и давал им интервью, а в конце октября 2018 года в доме Киселева прошел брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат объяснила выбор места тем, что брифинги давно не проводилось в Крыму, и она, выбирая место, как раз «наткнулась на разоблачение «тайной дачи» Киселева». Пресс-секретарь МИД заявила, что в доме телеведущего бесплатный Wi-Fi и «классный вид».

В Коктебеле у гендиректора «России сегодня» также есть участок с виноградной плантацией и винзаводом. Телеведущий — совладелец винодельческого хозяйства Cock t'est belle производительностью до 4000 бутылок в год. У Киселева в Коктебеле есть и свой маслиновый сад, о котором стало известно в мае 2017 года. Тогда ведущий появился на публике с разбитым лицом. «Сажал маслины, упал на гравий», — объяснял он журналистам.