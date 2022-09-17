Юморист-иноагент. Минюст внес Галкина в черный список

Юморист Максим Галкин признан иноагентом за «осуществление политической деятельности». В Кремле уже заявили, что с артистом «не по пути» из-за его позиции по отношению к спецоперации на Украине. Галкин уже более полугода не живет в России и дает концерты в разных странах, а вырученные средства перечисляет на помощь беженцам с Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минюст России включил артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Как следует из данных реестра на сайте Министерства юстиции РФ, решение принято из-за «осуществления политической деятельности». В графе об источниках финансирования значится Украина.

Галкин уехал из России практически сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас он дает концерты по всему миру, а часть вырученных средств направляет на помощь украинским беженцам.

Артист не скрывает того, что выступает против спецоперации, и нередко озвучивал свою позицию публично. «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно», — написал он 24 февраля.

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что против Галкина завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

В СК РФ эту информацию не подтверждают.

Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич ранее рассказывал о неком списке «запрещенных артистов», придерживающихся антироссийских взглядов. Всем фигурантам он предлагал присвоить официальный статус иноагентов. В числе прочих речь шла и о Галкине.

«Нам с ним явно не по пути»

Супруга Галкина, певица Алла Пугачева, в начале марта уехала из страны вместе с мужем. При этом она подчеркивала, что не эмигрирует, а едет на лечение в Израиль. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — ответила артистка в мае на вопрос «Известий» о том, вернется ли на родину.

Первые месяцы семья действительно провела на вилле в израильском городе Кесария, а позже перебралась на латвийский курорт — в Юрмалу. В конце августа Пугачева с детьми приехала в Москву и 1 сентября отвела детей на школьную линейку. Галкин в РФ не возвращался.

4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возвращение певицы следующей фразой: «Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой». По его словам, у него с Пугачевой нормальные отношения, «они знакомы и не раз встречались».

«А ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути», — добавил представитель Кремля.

Песков отказался предположить, с какими последствиями может столкнуться артист, поскольку на тот момент компетентные органы не делали заявлений по данной ситуации. «Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — подчеркнул он.

Рекламное агентство

На этой неделе Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство Галкина «МГ Лаб». Чистая прибыль компании в 2020 году составила более 3,2 млн рублей, а в 2021 году ООО понесло убытки: агентство потеряло около 2,2 млн рублей за год, при этом все налоговые и пенсионные отчисления производились в размерах сотен тысяч.

В мае этого года Галкин подал заявление в налоговую из Израиля с просьбой ликвидировать «МГ Лаб». После трех месяцев рассмотрения дела ФНС закрыла бизнес.