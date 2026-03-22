Киев затянуло дымом из-за масштабного пожара

В Киевской области загорелся склад площадью 500 кв. м, Киев затянуло дымом

Из-за масштабного пожара на складе в Киевской области столицу Украины затянуло дымом. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным «Новини.Live», информации о пострадавших не поступало, спасатели приступили к ликвидации пожара. Специалисты устанавливают причины возгорания.

«Сегодня часть Киева оказалась в густом дыму из-за сильного пожара, предположительно на Троещине. На место происшествия быстро направляются экстренные службы. Пока неизвестно, что случилось, все детали выясняются», — говорится в публикации.

По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктории Рубан, пожар произошел не на Троещине, а в Киевской области. По предварительным данным, горит складское помещение площадью 500 квадратных метров.

22 марта сообщалось, что часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения из-за аварии на оборудовании.

21 марта север Украины оказался частично обесточен после ударов по энергетической инфраструктуре. Так, большинство жителей Черниговской области лишились электроснабжения. Уточняется, что был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе — без электричества остались 430 тыс. абонентов.

Ранее в Киеве включили сирены.

 
