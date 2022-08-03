Военная операция РФ на Украине. День 161-й

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»:

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил он.