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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 161-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 161-й день

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РИА «Новости»
Подразделения ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР. Власти Запорожья заявили ,что США контролируют все удары из РСЗО HIMARS. Украина хочет сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:02

❗️ Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа — РИА.

08:57

Шрёдер считает, что Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров — ТАСС.

08:51

Жертвами обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки в ДНР стали два человека, еще 25 мирных жителей получили ранения, в том числе от взрывов сброшенных на город мин «Лепесток», сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР — ТАСС.

08:47

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ нефтебазы в Макеевке — ТАСС.

08:46

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что детские сади и школы в регионе, расположенные в пятикилометровой приграничной зоне с Украиной, будут закрыты.

08:37

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»:

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил он.

08:36

08:29

На Украине нет причин для возможного применения Россией ядерного оружия, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

08:16

08:15

«Освобожденная территория Запорожской области станет недосягаемой для обстрелов ВСУ из реактивных систем залпового огня только после смещения линия боевого соприкосновения на севере и на западе», — заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.

08:14

США, вводя санкции против российского бизнеса, стремятся вытеснить Россию с мировых рынков за счет банального шантажа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов — ТАСС.

08:13

Национальное собрание Франции ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Процедуру ратификации документов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу ранее уже завершили 20 государств — членов альянса, передает ТАСС.

08:12

❗️Сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS станет доступна в России и Белоруссии с 4 августа в удаленном формате, но не в экзаменационных центрах, сообщил ТАСС представитель компании.

08:11

08:10

08:09

08:08

Компания ETS пересмотрела правила и с 4 августа вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка — онлайн или за пределами родной страны, передает РИА.

08:07

В Херсоне сообщили о восстановлении части полос разрушенного ВСУ Антоновского моста — ТАСС.

08:06

Подразделения ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:05

«Сосредоточение спутниковой группировки блока НАТО над освобожденной территорией Запорожской области Украины является одним из самых плотных в мире, объекты гражданской инфраструктуры, по которым наносят удары ВСУ, отслеживаются из космоса, наводчики на месте играют второстепенную роль», — указал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

08:04

Власти Запорожья заявили ,что США контролируют все удары из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:03

На Украине применили новейшую снайперскую винтовку «Сталинград» — ТАСС.

08:02

Украина хочет сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным, заявил президент страны Владимир Зеленский — ТАСС.

08:01

Американская администрация в свете публикации в СМИ о глубоком недоверии между Вашингтоном и Киевом заявила, что президент США Джо Байден понимает, в каком стрессе находится его украинский коллега Владимир Зеленский, и уважает его. Такую позицию изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 161-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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