Тренер сборной России заявил, что у Сафонова есть шанс стать лучшим вратарем мира

Тренер сборной России Кафанов считает, что Сафонов может стать лучшим в мире

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может стать лучшим вратарем мира, передает «Советский спорт».

«Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», — сказал Кафанов.

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, совершив девять сейвов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0.

Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.



Ранее в игре Сафонова увидели огрехи.