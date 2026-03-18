Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Трамп приостановил действие векового закона из-за цен на нефть

Brendan McDermid/Reuters

Президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие более чем столетнего «Закона о торговом флоте» (закон Джонса), чтобы снизить цены на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Решение президента Трампа приостановить действие закона Джонса на 60 дней — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции «Эпическая ярость» (против Ирана. — «Газета.Ru»), — написала она.

По словам представителя Белого дома, данная мера позволит беспрепятственно доставлять в порты США нефть, природный газ, удобрения и уголь.

Таким образом лидер Соединенных Штатов временно разрешил иностранным судам перевозку топлива между американскими портами.

Закон Джонса (Jones Act, 1920 г.) — это федеральный закон США, требующий, чтобы все грузы, перевозимые между портами страны, транспортировались судами под американским флагом, построенными в стране, и с экипажем из американских граждан.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!