Трамп приостановил действие векового закона из-за цен на нефть

Президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие более чем столетнего «Закона о торговом флоте» (закон Джонса), чтобы снизить цены на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Решение президента Трампа приостановить действие закона Джонса на 60 дней — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции «Эпическая ярость» (против Ирана. — «Газета.Ru»), — написала она.

По словам представителя Белого дома, данная мера позволит беспрепятственно доставлять в порты США нефть, природный газ, удобрения и уголь.

Таким образом лидер Соединенных Штатов временно разрешил иностранным судам перевозку топлива между американскими портами.

Закон Джонса (Jones Act, 1920 г.) — это федеральный закон США, требующий, чтобы все грузы, перевозимые между портами страны, транспортировались судами под американским флагом, построенными в стране, и с экипажем из американских граждан.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

