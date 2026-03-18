Эстония выдворила россиянина по обвинению в связях с российскими спецслужбами

Эстония выслала гражданина РФ из-за якобы его связи российскими спецслужбами. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на полицию безопасности.

«Департамент полиции и погранохраны выслал из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева, который находился в контакте со спецслужбами РФ...», — говорится в сообщении.

Кудрявцев был выслан из Эстонии «в целях предотвращения и пресечения угрозы безопасности». Мужчина запретили въезжать в страны Шенгенской зоны.

В феврале суд в Эстонии приговорил гражданина Израиля Анатолия Привалова к 6,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Его признали виновным в сборе и передаче информации России и «в действиях, направленных против безопасности Эстонии».

Сообщалось также, что эстонский суд признал лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения.

Ранее в Эстонии прокомментировали сообщения о «подводном шпионаже» РФ.

 
